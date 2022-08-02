«Шериф» — «Виктория Пльзень»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

2 августа пройдёт первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Шериф» (Молдавия) – «Виктория Пльзень» (Чехия). Начало встречи намечено на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.

Игра состоится в Кишинёве (Молдавия) на стадионе «Зимбру». Главный судья — Данни Маккели из Нидерландов.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам поля. Заключить пари на победу «Шерифа» предлагается с коэффициентом 2.64. Успех «Виктории» доступен за 2.89. На ничью дают коэффициент 3.12.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.45.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.19.

Прогноз на матч «Шериф» — «Виктория» с коэффициентом 2.43.

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