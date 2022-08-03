«Монако» — ПСВ: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Головин

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Монако» разошёлся миром с ПСВ.

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Игра состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако), итоговый счёт — 1:1.



В концовке первого тайма Йоей Верман вывел клуб из Нидерландов вперёд, голевой пас выполнил Люк де Йонг. На 80-й минуте Аксель Дисаси спас монегасков от поражения после передачи Гильермо Марипана.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, результативными действиями он не отметился.

Ответная игра пройдёт 9 августа в Нидерландах. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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