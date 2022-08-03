Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монако» — ПСВ: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Головин

«Монако» — ПСВ: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Головин
Комментарии

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Монако» разошёлся миром с ПСВ.

Почему Черчесов приведёт «Ференцварош» к победе над «Карабахом».

Игра состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако), итоговый счёт — 1:1.

В концовке первого тайма Йоей Верман вывел клуб из Нидерландов вперёд, голевой пас выполнил Люк де Йонг. На 80-й минуте Аксель Дисаси спас монегасков от поражения после передачи Гильермо Марипана.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, результативными действиями он не отметился.

Ответная игра пройдёт 9 августа в Нидерландах. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Президент «Наполи»: мы отказываемся от трансферов футболистов из Африки.

Левандовски и Салихамиджич договорились не высказываться плохо друг о друге.

Семак рассказал о причинах особого отношения к «Спартаку».

Иван: Кержаков постоянно пытается говорить со мной на португальском.

Нигматуллин рассказал, что должно измениться в «Спартаке» без Федуна.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022