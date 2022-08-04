«Шахтёр» — «ЧФР»: ставка Николая Ходасевича на игру отбора Лиги конференций

Спортивный журналист, комментатор Setanta Sports Николай Ходасевич сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтёр» (Солигорск) – «ЧФР» (Клуж).
Ставка: «ЧФР» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.96.
«Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игра пройдёт на нейтральном поле в Турции без болельщиков.
«Шахтёру» повезло при жеребьёвке. Клуб из Солигорска в первом раунде Лиги чемпионов уступил словенскому «Марибору» и направился сразу в третий раунд самого меньшего еврокубкового турнира (была такая квота). «ЧФР» тоже вывалился на старте Лиги чемпионов в серии пенальти с «Пюником», а затем ещё пришлось играть с «Интером» из Андорры. Крупная победа 3:0 и ничья 1:1.
В чемпионате Беларуси «Шахтёр» добыл три победы подряд над «Белшиной», «Славией» и «Слуцком» и рванул вверх таблицы после неудачного отрезка в начале года. Не стал бы обращать на эти виктории большого внимания. Во-первых, все три соперника — из середины таблицы, во-вторых, уровень лиги в целом сильно упал. «Горняки» по составу мощнее всех, на классе могут брать очки, но по игре есть вопросы по-прежнему.
«Клуж» тоже разгоняется в сезоне – позади три тура чемпионата Румынии. Две победы и поражение – результаты команды Дана Петреску. А ещё было поражение в Суперкубке. Матчей уже сыграно достаточно, но стабильности в результатах нет. В обороне тоже заметны проблемы. Этим в теории белорусский клуб постарается воспользоваться.
Гости наверняка будут осторожны в первой игре на выезде при пустых трибунах. Нет смысла форсировать события. «Шахтёр» по статусу не будет непременно мчать к победе, да и в атаке имеются трудности. Не удивлюсь ничьей, но ближе к победе будут гости», — сказал Ходасевич.
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