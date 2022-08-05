Лови Течиса — получай 3000 от «Фонбет»!

Букмекерская компания «Фонбет» предлагает всем поклонникам Dota 2 получить бонус до 3000 рублей!



С 4 по 14 августа в США пройдёт PGL Dota 2 Major Arlington 2022 – второй по счёту мейджор с участием 17 команд и призовым фондом полмиллиона долларов. Выиграть можешь и ты! «Фонбет» запустил акцию к старту мейджора. Лови Течиса с помощью хука Пуджа. Чем больше попаданий – тем больше фрибет. Максимальный бонус – 3000 рублей!



Регистрируйся в «Фонбет», сделай депозит на сумму от 500 рублей, получай фрибет до 3000 рублей и принимай участие в ежедневном розыгрыше аркан.