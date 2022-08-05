«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Дениса Наливайко на матч 1-го тура АПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый тур английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.57.
«Наконец-то начинается новый сезон АПЛ. Первый тур, первый матч-открытие и сразу же лондонское дерби «Кристал Пэлас» — «Арсенал». «Арсенал» можно называть главным сюрпризом всей предсезонки. Команда играла ярко и много забивала. Особенно Габи Жезус. Видел где-то картинку, где он является чуть ли не лучшим бомбардиром предсезонки, если мы берём топовые команды. «Арсенал» действительно на ходу, вроде как команда будет бороться за четвёрку в этом сезоне. Думаю, что на этой яркой предсезонной волне «канониры» пойдут вперёд и начнут сезон успешно.
У меня есть два варианта ставки. Первый — это чистая победа «Арсенала» за 1.80, а второй — это взять фору «Арсенала» (-1) с коэффициентом 2.50. Мне кажется, что у гостей есть хорошая возможность выиграть и сделать это крупно. Выбирайте любой из этих вариантов», — сказал Наливайко.
Британский агент признался, что обсуждал переход Баринова с клубами АПЛ.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
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