«Краснодар» — «Локомотив»: бесплатная онлайн-трансляция, смотреть в прямом эфире матч РПЛ

Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» Начало запланировано на 20:00 мск.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 2.95.
Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Локомотива» оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.65.
Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.22. Гол «Локомотива» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.
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