Букмекеры дали прогноз на дебютный матч Сандро Шварца с «Гертой» в Бундеслиге

Сегодня, 6 августа, состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги «Унион» – «Герта». Начало запланировано на 16:30 мск.
Почему Сандро Шварц не сможет начать в «Герте» с победы.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Униона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Успех «Герты» оценивается в 5.00 — 20% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч первого тура чемпионата Германии «Унион» – «Герта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.83.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.
С нового сезоне немецкий тренер Сандро Шварц, ранее возглавлявший московское «Динамо», работает в берлинской «Герте».
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