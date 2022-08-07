ЦСКА — «Факел»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

ЦСКА разгромил «Факел» в четвёртом туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Итоговый счёт — 4:1 в пользу красно-синих. На встрече работала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.
На исходе первого тайма после подсказки VAR арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Георгий Гонгадзе. На исходе часа игры Константин Кучаев провёл ответный мяч.
На 68-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти и вывел ЦСКА вперёд. Спустя четыре минуты Фёдор Чалов закрепил преимущество красно-синих. В концовке Хорхе Карраскаль сделал счёт разгромным.
ЦСКА набрал 10 очков в четырёх турах чемпионата России. В активе «Факела» два балла.
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Мозес пропустит до четырёх месяцев. Он покинул стадион на носилках.
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