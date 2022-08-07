«Сочи» — «Пари Нижний Новгород»: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 7 августа, в 20:00 по московскому времени в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги стартует встреча между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Она пройдёт в городе Сочи на стадионе «Фишт».

Прогноз с коэффициентом 4.38 на матч «Сочи» — «Нижний Новгород».

После смены тренера южанам приходится карабкаться, попав в проблемную ситуацию. На данном этапе положение выглядит неплохо – четыре очка отставания от первого места при игре в запасе.

А вот у нижегородцев обстоят дела заметно хуже. Они располагаются в зоне риска, не выиграли ни одного из трёх матчей текущего сезона.

Бесплатную онлайн-трансляцию очного противостояния можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА.



Левандовски объяснил, почему согласился на переход в «Барселону».

Геннадий Орлов: два футболиста «Краснодара» меня восхитили.



«Зенит» объявил сроки восстановления Клаудиньо.

Бруно Фукс оценил шансы ЦСКА прервать гегемонию «Зенита».