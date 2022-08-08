«Торпедо» — «Химки»: результат матча, кто победил, какой счёт

«Торпедо» проиграло «Химкам» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась в Химках на стадионе «Арена-Химки», хотя номинальным хозяином поля были чёрно-белые.
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Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Химок». В каждом тайме зрители увидели по два забитых мяча.
На 15-й минуте Александр Руденко вывел подопечных Сергея Юрана вперёд. В середине первого тайма Алексей Померко провёл ответный мяч, реализовав пенальти.
Ключевым отрезком стала середина второго тайма, когда «Химки» забили два гола за четыре минуты. На 68-й минуте отличился Александр Долгов, результативную передачу выполнил Александр Ломовицкий. Следом Долгов оформил дубль, на этот раз голевой пас отдал Кирилл Боженов.
«Химки» после четырёх туров РПЛ имеют в активе семь очков, на счету «Торпедо» один балл.
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