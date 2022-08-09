Чехия — Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Чехия – Словакия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 2.00.



«Многострадальный молодёжный чемпионат мира, напрочь убитый в конце прошлого года его организаторами, тем не менее будет проведён. Готов спорить с кем угодно и на что угодно: проводись он где-нибудь в Европе, возвращаться к нему во второй раз никто бы и не подумал.

Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч Чехия — Словакия.

Сами убили – сами и разгребайте, умерла – так умерла. Но поскольку молодёжный чемпионат мира проводится в Канаде и денежки в него были вложены немалые, то надо с этого и прибыль поиметь. Кто там сказал, что «фарш невозможно провернуть назад»? Ещё как возможно, даже при отсутствии сборных России и Беларуси.



Чемпионат начнется с матча географических соседей, а некогда и вообще земляков. Раньше я бы не глядя назвал фаворитами словаков, поскольку у них есть человек с таким хоккейным талантом, каких давно не рождала земля чехословацкая. Но поскольку за время между первым и вторым дублями МЧМ Юрая Слафковски успели задрафтовать, то не будет же «Монреаль» усиливать потенциальных конкурентов. Тем более игроком, который в одиночку способен поставить любую команду сверстников и тех, что немного постарше, в позу прачки. Поэтому далеко не факт, что Слафковски для начала не отправят в фарм, не глядя на его первый номер драфта, но на МЧМ не отпустят точно, даже если вся Словакия приедет в Монреаль и встанет перед «Белл-Центром» на колени.

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А за отсутствием Слафковски нас ждет достаточно сероватый матч, поскольку блистать там особо некому. Конечно, молодёжный хоккей у нас, как и русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а помноженный на первый матч сезона, становится абсолютно непредсказуемым, но мне всё-таки кажется, что чехи сумеют лучше, а главное, раньше справиться со стартовым волнением.

Площадки на МЧМ будут узкими, шайб будет много. Поэтому можно смело ставить на тотал, превышающий и 5, и 6, а для самых смелых – и 7.

Но в итоге, как мне кажется, чехи все-таки забросят чуть побольше и в итоге одержат первую победу, да ещё в основное время, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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