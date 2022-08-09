«Балтика» — «Арсенал» Тула: результат матча, кто выиграл, какой счёт

В матче четвёртого тура Первой лиги «Балтика» в Калининграде оказалась сильнее тульского «Арсенала».
Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не смог выиграть в третьем матче подряд.
Игра состоялась на стадионе «Калининград», итоговый счёт — 1:0 в пользу подопечных Сергея Игнашевича.
Практически весь второй тайм туляки провели в численном меньшинстве. На 50-й минуте форвард «канониров» Кирилл Панченко получил прямую красную карточку. Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник калининградцев Владислав Лазарев.
«Балтика» после четырёх туров занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе семь очков. Тульский «Арсенал», также набравший семь баллов, располагается на пятой строчке.
В следующем туре «Балтика» встретится со «СКА-Хабаровск», а «Арсенал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы.
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