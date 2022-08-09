«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз Ивана Млечного на игру отбора Лиги чемпионов 9 августа

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на ответный матч квалификации третьего раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Мидтьюлланн» — «Бенфика».



Ставка: ТБ 3 за 2.06.



«Продолжаем обсуждать ответные матчи квалификации Лиги чемпионов, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Митьюлланном» и «Бенфикой».

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В целом исход этого противостояния достаточно понятен. Португальцы у себя дома одержали победу со счётом 4:1, поэтому датчанам будет очень сложно как-то переломить это противостояние. В любом случае ответный матч командам играть придётся.

Главное, на что хочется обратить внимание, это тот факт, что последние пять матчей «Бенфики» и «Митьюлланна» были верховыми. Причём практически в каждом матче этот тотал был больше 3.5.



Датчанам перед ответной встречей терять нечего. Домашние стены будут гнать команду, которая, скорее всего, останется без Лиги чемпионов, вперёд. Поэтому нас с вами ждёт очень весёлый футбол. «Бенфика» тоже не будет отсиживаться в обороне, я думаю, что Роджер Шмидт может выпустить много игроков, которым есть что доказывать.



Хоть и исход противостояния, по сути, понятен, но матч обещает быть очень весёлым. Мой прогноз на данную встречу — тотал больше 3», — сказал Млечный.

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