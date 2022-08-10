«Локомотив» — «Северсталь»: коэффициенты букмекеров на матч Кубка Республики Башкортостан

10 августа стартует Кубок Республики Башкортостан. Предсезонный турнир откроется матчем «Локомотива» и «Северстали».
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Команды выйдут на лёд в Уфе в 13:00 мск. Также в первый день встретятся «Салават Юлаев» и московское «Динамо».
Букмекеры отдают предпочтение в первой игре турнира подопечным Игоря Никитина: ставки на «Локомотив» принимаются с коэффициентом 1.98. Успех «Северстали» идёт за 3.09. На ничью в основное время дают коэффициент 4.04.
Аналитики не ждут от игры большого количества голов: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 1.65. Поставить на победу хозяев с учётом овертайма и буллитов можно за коэффициент 1.63, а на успех гостей — за 2.27.
Гол в пустые ворота доступен за 3.50, а гол в численном меньшинстве — за 7.00.
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Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» с коэффициентом 2.16.
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