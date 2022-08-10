«Виктория» — «Шериф»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Виктория Пльзень» из Чехии обыграла молдавский «Шериф» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Игра состоялась в Пльзени (Чехия) и завершилась со счётом 3:1. В первом матче чешский клуб также оказался сильнее — 2:1.

«Виктория» вышла вперёд на 10-й минуте благодаря точному удару Яна Климента. В дебюте второго тайма Ибрахим Рашид реализовал 11-метровый удар.

Победу «Виктории» на 61-й минуте принёс точный удар Джона Москера. «Шериф» заканчивал встречу в меньшинстве: на 86-й минуте с поля был удалён Стефанос Эвангелу.

По итогам двух матчей «Виктория Пльзень» пробилась в следующий этап квалификации Лиги чемпионов. «Шериф», выступавший на групповом этапе в минувшем сезоне, завершил борьбу в турнире.

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