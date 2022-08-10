«Реал» Мадрид — «Айнтрахт»: где смотреть Суперкубок УЕФА в прямом эфире, когда начало

10 августа на стадионе «Олимпийский» в финском Хельсинки состоится матч за Суперкубок Европы. Трофей разыграют мадридский «Реал» и «Айнтрахт» из Франкфурта.

Где покажут матч «Реал» — «Айнтрахт».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.



Явным фаворитом считаются подопечные Карло Анчелотти: заключить пари на мадридский «Реал» по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.46. Победа «Айнтрахта» идёт за 7.90. Сделать ставку на ничью после 90 минут предлагают за 4.47.



Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.69, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.27. Пари на «обе команды забьют» оценивается в 1.80.



Если обладателем Суперкубка Европы станет «Реал», сыграет коэффициент 1.27. Итоговая победа «Айнтрахта» доступна за 4.40.

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