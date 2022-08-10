«Реал» – «Айнтрахт»: время начала, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир

Сегодня, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт. Начало – в 22:00 мск.
Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт».
Бесплатную онлайн-трансляция можно найти на сайте matchtv.ru.
Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитом испанский клуб: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех немецкого клуба оценивается в 7.10. Поставить на ничью можно за 4.40.
Букмекеры предполагают, что матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт получится результативным: поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.66, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.21. Если забьёт «Реал», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Айнтрахта» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.
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