Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» – «Айнтрахт»: время начала, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир

«Реал» – «Айнтрахт»: время начала, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт. Начало – в 22:00 мск.

Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт».

Бесплатную онлайн-трансляция можно найти на сайте matchtv.ru.

Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитом испанский клуб: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех немецкого клуба оценивается в 7.10. Поставить на ничью можно за 4.40.

Букмекеры предполагают, что матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт получится результативным: поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.66, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.21. Если забьёт «Реал», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Айнтрахта» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

ФИФА думает о переносе начала ЧМ-2022 в Катаре.

Карпин назвал бредом слух о попытке Юрана организовать договорной матч.

Семак: лучше бы в РПЛ вообще не было лимита на легионеров.

Российский вратарь Хайкин рассказал о тяжести травмы, полученной в матче ЛЧ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022