«Партизан» — АЕК: прогноз Ивана Млечного на игру квалификации Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Партизан» — АЕК.



Ставка: победа «Партизана» с форой (-1) за 2.15.



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В первой встрече «Партизан» много атаковал, много бил по воротам, но на Кипре умудрился проиграть со счётом 1:2. В ответном матче должны полететь вперёд и отыгрываться. Иначе — Лига конференций, а сербы явно мечтают о большем.

Думаю, на своём поле сербы покажут себя с лучшей стороны. И как минимум до дополнительных таймов доберутся. Мой прогноз на этот матч — победа «Партизана» с форой (-1)», — сказал Млечный.

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