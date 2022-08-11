Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Финляндия – Чехия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 1.64.



«По итогам первого тура группового турнира финны, безусловно, выглядели основательнее своих новых оппонентов.

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И в этом нет ничего удивительного, если учесть, с кем из соперников пришлось сразиться на старте МЧМ. Чехам пришлось взламывать не бог весть какую, но всё же неплохую словацкую оборону, тогда как у финнов в соперниках были куда более слабые латыши.



Но теперь предстоящий матч автоматом превратился в игру за лидерство в группе А. Там, конечно, родоначальники на подлёте, но они играют чуть попозже, поэтому победитель матча Финляндия – Чехия, пусть и всего на три часа, но всё-таки станет единоличным лидером группы. А может, и не на три часа, а на подольше, если вдруг канадцы споткнутся.



В чём практически нет сомнений, так это в том, что финны могут споткнуться в игре с чехами. Несмотря на то что накануне чехи играли на три часа раньше хоккеистов Суоми, стартовый матч потребовал от них максимум энергии, сил и нервов. Ведь чехам сперва пришлось отыгрываться с «минус 2», а затем, уже в конце матча, повисать на волоске при равном счёте уже после того, как они сами растранжирили аналогичное преимущество.

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Конечно, молодые пацаны восстанавливаются не просто быстро, а очень быстро, и та победа над географическими соседями должна сыграть, скорее, на руку чехам в психологическом плане, я не вижу у них шансов на преодоление той сборной Финляндии, которую мы уже увидели на этом МЧМ. Знакомая Финляндия. Машина. Хоть и маленькая, но всё равно машина. И она чехов переедет.



Победа сборной Финляндии, которая хоть и молодёжная, но демонстрирует весьма зрелую игру. Победа, безусловно, в основное время, с преимуществом в две-три шайбы. Финны могут и больше, но им это пока не нужно», — сказал Лебедев.

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