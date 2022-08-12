«Университатя» — «Заря»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто прошёл дальше

Украинская «Заря» завершила борьбу в еврокубках. Клуб из Луганска вылетел из квалификации Лиги конференций.

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В ответном матче третьего отборочного раунда «Заря» проиграла румынской «Университате». Игра состоялась в Крайове (Румыния) и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В дебюте первого тайма Раул вывел «Университатю» вперёд. На 53-й минуте Штефан Баярам удвоил преимущество хозяев, а ещё через четыре минуты Никусор Банку сделал счёт разгромным.

В оставшееся время зрители голов не увидели. Румынский клуб завершал игру в численном меньшинстве: на 91-й минуте Александру Матею был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В первой встрече «Заря» оказалась сильнее со счётом 1:0, однако в следующий раунд пробилась «Университатя».

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