«Фрайбург» — «Боруссия Дортмунд»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась во Фрайбурга на стадионе «Европа-парк-Штадион».
Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.
На 35-й минуте Михаэль Грегорич вывел хозяев вперёд после паса Маттиаса Гинтера. «Боруссия» отыгралась на 77-й минуте – отличился Джейми Байно-Гиттенс.
Ещё два мяча «шмели» забили в концовке основного времени. На 84-й минуте Юссуфа Мукоко вывел дортмундцев вперёд, а на 88-й Мариус Вольф установил итоговый счёт встречи – 3:1.
«Боруссия» набрала шесть очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» с тремя очками опустился на третью строчку немецкой Бундеслиги.
В следующем туре дортмундская «Боруссия» примет «Вердер», а «Фрайбург» отправится в гости к «Штутгарту».
Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.
«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков из пяти.
Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает Fan ID.
Месси впервые за 17 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».
Тренер «Урала» заявил, что для победы над «Факелом» не хватило мастерства.
Тен Хаг жёстко высказался о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед».
- 13 августа 2022
-
04:33
-
03:46
-
02:57
-
02:05
- 12 августа 2022
-
20:40
-
19:00
-
18:50
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:07
-
04:19
-
03:28
-
02:29
-
01:49
- 11 августа 2022
-
20:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00