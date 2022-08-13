«Фрайбург» — «Боруссия Дортмунд»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась во Фрайбурга на стадионе «Европа-парк-Штадион».

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На 35-й минуте Михаэль Грегорич вывел хозяев вперёд после паса Маттиаса Гинтера. «Боруссия» отыгралась на 77-й минуте – отличился Джейми Байно-Гиттенс.

Ещё два мяча «шмели» забили в концовке основного времени. На 84-й минуте Юссуфа Мукоко вывел дортмундцев вперёд, а на 88-й Мариус Вольф установил итоговый счёт встречи – 3:1.



«Боруссия» набрала шесть очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» с тремя очками опустился на третью строчку немецкой Бундеслиги.

В следующем туре дортмундская «Боруссия» примет «Вердер», а «Фрайбург» отправится в гости к «Штутгарту».

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