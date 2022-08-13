«Осасуна» — «Севилья»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Осасуна» сломила сопротивление «Севильи» в первом туре чемпионата Испании. Игра прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар».

Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.

Это была стартовая встреча нового сезона испанской Примеры. Итоговый счёт — 2:1 в пользу хозяев.



В дебюте встречи Чими Авила с передачи Рубена Пеньи вывел «Осасуну» вперёд. Уже через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир, результативный передачу оформил Алехандро Гомес.



На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос реализовал 11-метровый удар, принеся своей команде победу.



В следующем туре испанской Примеры «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет на своём поле против «Вальядолида». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.



«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков из пяти.



Тренер «Ахмата» Талалаев объяснил, почему поддерживает Fan ID.



Месси впервые за 17 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Криштиану Роналду в 18-й раз подряд номинирован на «Золотой мяч».

Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине».