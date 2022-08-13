«Осасуна» — «Севилья»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Осасуна» сломила сопротивление «Севильи» в первом туре чемпионата Испании. Игра прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар».
Григорий Иванов: ничья с «Факелом» — ни туда, ни сюда.
Это была стартовая встреча нового сезона испанской Примеры. Итоговый счёт — 2:1 в пользу хозяев.
В дебюте встречи Чими Авила с передачи Рубена Пеньи вывел «Осасуну» вперёд. Уже через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир, результативный передачу оформил Алехандро Гомес.
На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос реализовал 11-метровый удар, принеся своей команде победу.
В следующем туре испанской Примеры «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет на своём поле против «Вальядолида». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».
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