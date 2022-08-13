«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Романа Гутцайта на матч испанской Примеры

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился прогнозом на матч Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков из пяти.

Ставка: «Барселона» забьёт больше 2.5 мяча за 1.97.

«Райо Вальекано» — очень крепкая команда, которая хорошо шла по дистанции прошлого чемпионата. Команда неплохо играла и набирала довольно много очков, редко проигрывая. Однако здесь всё-таки стартовая игра сезона. От «Барселоны» большие ожидания.



Атака каталонцев заметно усилилась с приходом Роберта Левандовского. Лучше должна стать и оборона, ведь в ней появились Жюль Кунде, игравший за «Севилью», и Андреас Кристенсен, выступавший за «Челси». Они хорошо подойдут команде Хави стилистически, ведь они умеют начинать атаку первым пасом. Я верю в результативность «Барселоны». При Хави они снова должны играть в нападении хорошо».

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