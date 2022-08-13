Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Романа Гутцайта на матч испанской Примеры

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Романа Гутцайта на матч испанской Примеры
Комментарии

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился прогнозом на матч Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков из пяти.

Ставка: «Барселона» забьёт больше 2.5 мяча за 1.97.

«Райо Вальекано» — очень крепкая команда, которая хорошо шла по дистанции прошлого чемпионата. Команда неплохо играла и набирала довольно много очков, редко проигрывая. Однако здесь всё-таки стартовая игра сезона. От «Барселоны» большие ожидания.

Атака каталонцев заметно усилилась с приходом Роберта Левандовского. Лучше должна стать и оборона, ведь в ней появились Жюль Кунде, игравший за «Севилью», и Андреас Кристенсен, выступавший за «Челси». Они хорошо подойдут команде Хави стилистически, ведь они умеют начинать атаку первым пасом. Я верю в результативность «Барселоны». При Хави они снова должны играть в нападении хорошо».

Густаво Мантуан: Владимир Путин довольно популярен в Бразилии.

В «Торино» заявили, что не обязаны выкупать Миранчука.

Месси не подошёл под новые критерии «Золотого мяча».

Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине».

«Будто сам себе принадлежу». Глушаков рассказал об особом пункте в контракте.

«Барселона» — «Райо Вальекано». Проблемы с деньгами помешают Хави и Левандовскому «Барселона» — «Райо Вальекано». Проблемы с деньгами помешают Хави и Левандовскому
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022