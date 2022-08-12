«Барселона» — «Райо Вальекано». Проблемы с деньгами помешают Хави и Левандовскому

Разбираем два сценария одного матча. При обоих у каталонцев не всё хорошо.

13 августа состоится матч 1-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 15.00. На ничью дают коэффициент 7.40.

Геннадий Орлов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Примеры «Барселона» – «Райо Вальекано» 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч Ла Лиги «Барселона» – «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Райо Вальекано» (13.08.2022)

«Барселона» постепенно превращается в одну из самых скандальных команд мира. Деньги, проблемы, скандалы, интриги и расследования – а футбол порой отходит на второй план. Казалось, что с приходом Хави получится восстановить статус и подпорченную репутацию, однако старые проблемы дают о себе знать.

Отличная трансферная кампания грозит обернуться крахом, потому что новичков до сих пор не удалось зарегистрировать. Руководство убеждает всех, что приняло меры и должно успеть всё сделать к матчу с «Райо», но с такой «Барселоной» ни в чём нельзя быть уверенным. Да и ситуация, когда клуб тратит на новичков € 150 млн, а потом вынуждает действующих игроков идти на понижение зарплаты, чтобы влезть в бюджет, тоже о многом говорит.

Генич: располагаю информацией, что Дзюба не перейдёт в «Краснодар».

Летом каталонцы в очередной раз знатно перетряхнули состав. Из команды ушли Нето, Рики Пуч, Оскар Мингеса, Дани Алвес, Филиппе Коутиньо и несколько молодых воспитанников. Сейчас в очереди на выход Мемфис Депай, Нико Гонсалес и, возможно, Френки де Йонг с Мартином Брейтуэйтом.

С одной стороны, потери выглядят внушительно, но с другой — пополнение всё это перевешивает. Подписанные Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Франк Кессье и Андреас Кристенсен должны сделать команду сильнее. Разумеется, при условии, что руководство сумеет оперативно разобраться с документами.

Впрочем, даже если новички не смогут принять участие в матче с «Райо Вальекано», Хави запросто наберёт игроков для мощного состава, который будет считаться явным фаворитом. Хотя это только на бумаге. «Барселона» обычно считается фаворитом в подавляющем большинстве матчей Примеры, но побеждает отнюдь не так часто, как того ждут букмекеры.

Александр Тихонов: Дзюбе пора идти на завод.

Простой пример – матчи с «Райо» в прошлом сезоне. Оба раза «Барса» считалась фаворитом и оба раза проиграла со счётом 0:1. Скромные «пчёлы» стали единственной командой, которая дважды обыграла каталонцев в Примере. На старте сезона можно ждать много сюрпризов, особенно если ситуация вокруг фаворита такая накалённая, а андердог спустя год не стал слабее и спокойно подготовился к сезону.

У «Райо Вальекано» только одна значимая потеря – лучший бомбардир Серхио Гвардиола, который был арендован у «Вальядолида» и которого летом пришлось вернуть. В принципе, это не так уж страшно. Гвардиола забил всего восемь голов и даже не был безоговорочным игроком основы. Сразу девять футболистов «Райо» провели больше минут на поле.

Особого усиления у команды Андони Ираолы тоже не было. Можно выделить только полузащитника Сальви из «Кадиса», опытнейшего голкипера Диего Лопеса, защитника Флорьяна Лежёна и перспективного форварда Серхио Камельо. Толковое точечное усиление для команды, чьи финансовые возможности не безграничны. В целом это то, что надо.

Конечно, найти шансы таких вот маленьких команд в матчах с признанными грандами всегда сложно. Но «Райо» умеет грамотно обороняться и вязать атаки соперников, правда, и забивает откровенно мало. Главный шанс для клуба – в проблемах их соперника. Даже если «Барселона» успеет заявить всех новичков, то сделает это впритык к матчу, потратив кучу нервов и помешав нормальной подготовке к игре. Кажется, Ф2 (+1.5) за 2.29 выглядит перспективно.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Райо Вальекано» 13 августа 2022 года

У этого матча есть два сценария: один с успешной регистрацией новичков от «Барселоны», второй – если этого не произойдёт. Слишком много неопределённостей для одного матча, и слишком много риска для ставки, но попробовать стоит. Как бы ни закончилась вся эта неприятная для каталонцев ситуация, «Райо» едет на «Камп Ноу» не для того, чтобы быть мальчиком для битья. Андони Ираола в прошлом сезоне построил неуступчивую и крепкую команду, которая за лето не стала хуже. В прошлом сезоне «Райо» попил немало крови у всех грандов, очень хорошо подстраиваясь под них. В большинстве матчей с топовыми командами «пчёлы» если и проигрывали, то с минимальным счётом. Что-то похожее должно произойти и тут.

Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (+1.5) за 2.29.

Агент Миранчука назвал причины ухода из «Аталанты».



Фукс: «Зенит» — не проблема для ЦСКА.



Литвинов: «Спартак» способен дать серьёзный бой «Зениту» за титул.



Президент «Висты»: Галицкий знает о некоторых футболистах больше скаутов.



Бывший вратарь «Спартака»: Дзюба наглый и всегда добивается своего.



Юран: предложения по работе уже поступают.