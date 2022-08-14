«Локомотив» — «Крылья Советов»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче пятого тура чемпионата России по футболу «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью. Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», итоговый счёт — 1:1.

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Гости открыли счёт в середине второго тайма, отличился форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков. На 91-й минуте полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти, тем самым позволив московскому клубу уйти от поражения.

Также по ходу встречи соперники не реализовали два пенальти. На восьмой минуте вратаря не смог переиграть Максим Глушенков, а в середине первого тайма удар с «точки» не реализовал Франсуа Камано.

В активе «Крыльев Советов» пять очков после пяти матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» набрал всего три балла.

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