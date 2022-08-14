«Химки» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Ахмат» в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.98.
«Химки» с новым тренером Николаем Писаревым будут принимать «Ахмат». «Ахмат», на мой взгляд, покрепче, поувереннее, помясистее, что ли, чем нынешние «Химки».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Плюс не знаю, как смена тренера отразится на подмосковной команде. Футболисты всё очень чутко чувствуют. Хоть и обещал Писарев, что команда будет играть в яркий, атакующий, результативный футбол, но не знаю, насколько это получится с «Ахматом», который умеет повязать соперника по рукам и ногам, как это было с «Зенитом» в прошлом туре.
Мне кажется, что «Ахмат» на данный момент выглядит помускулистее, чем «Химки». Хоть «Химки» и выиграли в прошлом туре, «Нижний» дома обыграли, в Ростове неплохо смотрелись, но вряд ли будет забито много мячей. Будет плотный футбол, и вряд ли «Ахмат» уступит.
Мой прогноз — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.98. Можно подстраховаться и поувереннее сыграть через тотал меньше 4,5 мяча за 1.70», — сказал Генич.
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Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».
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