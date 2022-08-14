«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: результат матча АПЛ, как сыграл Роналду, кто забил

«Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» впервые за 20 лет закончит тур на последнем месте в АПЛ.
Игра завершилась со счётом 4:0, все голы были забиты в первом тайме. Уже на 10-й минуте полузащитник «Брентфорда» Джош да Силва пробил Давида де Хеа. Удвоил преимущество «пчёл» в середине первого тайма полузащитник Матиас Йенсен.
Третий гол состоялся на 30-й минуте, отличился новичок команды Бен Ми. Четвёртый мяч в ворота «красных дьяволов» спустя пять минут забил Брайан Мбемо.
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут отыграл всю встречу.
Роналду выполнил шесть ударов по воротам (два из них — в створ), а также отдал 26 передач. В общей сложности «Брентфорд» нанёс 13 ударов по чужим воротам (семь пришлись в створ), «Юнайтед» — 15 (четыре в створ).
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