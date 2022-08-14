«Альмерия» — «Реал» Мадрид: эксперты оценили шансы команды Карло Анчелотти на победу

14 августа состоится матч 1-го тура испанской Примеры «Альмерия» – «Реал» Мадрид. Арбитр даст стартовый свисток в 23:00 мск.
Почему «Реал» не испытает проблем в игре с «Альмерией».
Игра пройдёт в Альмерии на стадионе «Эстадио Медитерранно». «Реал» — действующий чемпион Испании.
Аналитики не сомневаются в подопечных Карло Анчелотти: поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.44. Успех «Альмерии» оценивается в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.10.
Аналитики уверены, что матч Ла Лиги «Альмерия» – «Реал» Мадрид окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
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