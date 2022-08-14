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«Оренбург» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

«Оренбург» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Торпедо» Москва в 5-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.14.

«Не самый простой матч для прогноза: все-таки команды довольно хорошо друг друга изучили, в том числе и в прошлом сезоне, когда боролись за выход в РПЛ. Поэтому тут мог сыграть роль самые небольшие нюансы. На данный момент я вижу, что «Оренбург» выглядит более вразумительно. «Торпедо» в матче с «Химками» очень слабо начало, могло пропустить более 1 мяча, потом встрепенулось, выдало хороший 20-минутный отрезок, и потом снова сбавило обороты, чем соперник и воспользовался.

«Оренбургу» не хватает качества состава на некоторых позициях. Но он старается играть в понятный футбол. И это совсем не про оборону. Команда старается искать счастья впереди, высоко встречает соперника, пытаясь спровоцировать ошибки. Если против «Спартака» мало что получалось, то против «Торпедо» такая тактика может сработать. Повторюсь, у торпедовцев самая слабая команда по составу. Там срочно нужны изменения, причем в большом количестве.

Здесь же ставлю на «Оренбург», для которого искусственный газон гораздо привычнее, плюс, будет мощная поддержка трибун», — сказал Титов.

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