«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист, звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург».



Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 за 2.10.



«Хотел бы поделиться с вами прогнозом на матч второго тура Бундеслиги, в котором «Бавария» примет «Вольфсбург».

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В первом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Вердером» в зелёном дерби. «Вольфсбург» — это хорошая, крепкая команда, но против баварцев будет тяжело.



В свою очередь, «Бавария» забила пять голов в Суперкубке Германии, потом шесть голов «Айнтрахту». Даже после ухода Левандовски команда ничего не потеряла в атаке. Быстрые Мане и Гнабри затерзают любую оборону. Киммих может не только отдать голевой пас, но и забить.



Конечно, «Бавария» играет не без осечек в обороне, но Нойер — это вратарь экстра-класса, возможно, один из лучших. Думаю, что «Бавария» добьётся уверенной победы и забьёт больше трёх мячей», — сказал Гасилин.



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