«Ювентус» — «Сассуоло»: эксперты оценили шансы туринцев стартовать в Серии А с победы

15 августа пройдёт матч 1-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Сассуоло». Начало встречи намечено на 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.29 на матч «Ювентус» — «Сассуоло».

Игра состоится на стадионе «Альянц» в Турине. За три предыдущие товарищеские встречи «Ювентус» пропустил восемь мячей.

Аналитики убеждены в успехе подопечных Массимилиано Аллегри: заключить пари на «Ювентус» предлагается с коэффициентом 1.49. Победа «Сассуоло» доступна за 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.90.



Эксперты уверены в том, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.58.

Если забьют футболисты «Ювентуса», сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении «Сассуоло» идёт с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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