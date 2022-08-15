«Альмерия» — «Реал Мадрид»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в выездном матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

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Игра завершилась со счётом 2:1. Мадридцы владели подавляющим преимущество на протяжении всей встречи.

Несмотря на это, на 6-й минуте отличился нападающий «Альмерии» Ларджи Рамазани вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма Лукас Васкес провёл ответный мяч. На 75-й минуте австрийский защитник Давид Алаба забил точным ударом со штрафного, принеся «королевскому клубу» победу.

Алаба отличился первым же касанием после выхода на замену – на 74-й минуте австриец появился на поле вместо Ферлана Менди.



Во втором туре «Реал» в гостях сразится с «Сельтой» 20 августа. «Альмерия» 22 августа встретится с «Эльче» на выезде.

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