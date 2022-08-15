«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.70.



«Кристал Пэлас» неплохо выглядел в матче 1-го тура, хоть и проиграл дома «Арсеналу». Было видно, что физически команда хорошо готова, имела несколько моментов, чтобы забить. Команда выглядит на своём прошлогоднем уровне, поэтому может оказаться в середине турнирной таблицы по итогам сезона.

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Что касается «Ливерпуля», то он неожиданно потерял очки в матче с «Фулхэмом». Соперник провёл свою лучшую игру сезона – не думаю, что на таком же уровне «дачники» смогут ещё раз сыграть. Мне кажется, что «Ливерпуль» просто не был к этому готов, центр поля был проигран.



Не думаю, что «Ливерпулю» будет просто в этой игре. «Пэлас» показал, насколько мощно может смотреться команда, как она физически крепка. Но всё-таки предположу, что за счёт класса и индивидуального мастерства игроков «Ливерпуль» добьётся победы. Мой вариант – победа «Ливерпуля» при тотале меньше 4.5», — сказал Петросьян.



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