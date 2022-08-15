«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.70.
«Кристал Пэлас» неплохо выглядел в матче 1-го тура, хоть и проиграл дома «Арсеналу». Было видно, что физически команда хорошо готова, имела несколько моментов, чтобы забить. Команда выглядит на своём прошлогоднем уровне, поэтому может оказаться в середине турнирной таблицы по итогам сезона.
Клопп: «Ливерпуль» не интересуют трансферы наших конкурентов.
Что касается «Ливерпуля», то он неожиданно потерял очки в матче с «Фулхэмом». Соперник провёл свою лучшую игру сезона – не думаю, что на таком же уровне «дачники» смогут ещё раз сыграть. Мне кажется, что «Ливерпуль» просто не был к этому готов, центр поля был проигран.
Не думаю, что «Ливерпулю» будет просто в этой игре. «Пэлас» показал, насколько мощно может смотреться команда, как она физически крепка. Но всё-таки предположу, что за счёт класса и индивидуального мастерства игроков «Ливерпуль» добьётся победы. Мой вариант – победа «Ливерпуля» при тотале меньше 4.5», — сказал Петросьян.
Почему атака «Ливерпуля» заглохнет в игре с «Кристал Пэлас».
Джон Терри обратился к Роману Абрамовичу.
Мбаппе попросил руководство «ПСЖ» продать Неймара.
Томас Тухель назвал причины потасовок с Конте.
Гари Линекер посмеялся над потасовкой Тухеля и Конте.
В «МЮ» категорично ответили на вопрос о будущем Криштиану Роналду.
Уткин отреагировал на поступок тен Хага, отменившего выходной в «МЮ».
- 15 августа 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:21
-
06:00
-
05:16
-
04:49
-
04:33
-
03:56
-
03:20
-
02:18
-
01:29
- 14 августа 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30