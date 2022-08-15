«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.72.
«Продолжаем обсуждать английскую Премьер-лигу, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».
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«Ливерпуль» начал этот сезон с мажорной ноты. Победа в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» со счётом 3:1, особенно когда все аналитики верили в то, что «Сити» окажется лучше. Казалось бы, что ещё нужно, чтобы удачно начать сезон и в АПЛ? Но, к сожалению для всех поклонников команды, «Ливерпуль» умудрился сыграть вничью с «Фулхэмом» в 1-м туре.
Причём нельзя сказать, что «Фулхэм» показал что-то сверхъестественное. Команда нанесла всего лишь три удара в створ, которые завершились двумя голами. «Ливерпуль» вообще проигрывал после первого тайма, и лишь ряд замен и выход на поле Нуньеса смогли переломить ход матча. Кстати, новичок «Ливерпуля» забивает уже второй матч подряд, и всё это после выхода на замену.
«Кристал Пэлас» в 1-м туре, играя дома, уступил «Арсеналу», причем смотрелась команда уж точно не хуже «канониров». Но по одному туру судить о силе команды сложно, точно так же, как и о слабости. В любом случае я не думаю, что на старте сезона команда наберёт много очков, всё-таки календарь очень сложный, сначала «Арсенал», а затем «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Сити».
«Ливерпуль» обязательно должен побеждать в этой встрече, если они не хотят повторить расклады прошлого сезона, где они весь турнир были в роли догоняющих. Абсолютно не понимаю, что в этой встрече может им помешать. Команда Клоппа на голову выше классом и много забивает. Мой прогноз на эту встречу: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5», — сказал Млечный.
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