«Нефтехимик» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита матча Кубка президента Казахстана

16 августа пройдёт матч первого тура Кубка президента Республики Казахстан «Нефтехимик» — «Металлург». Начало встречи намечено на 14:00 мск.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Металлург» с коэффициентом 2.34.

Предсезонный турнир по традиции состоится на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане.

Эксперты не сомневаются в подопечных Ильи Воробьёва: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. Успех «Нефтехимика» идёт за 4.74. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.57.

Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде предлагается с коэффициентом 3.10, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.55. Гол в пустые ворота идёт за 2.90.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перешёл в «Витязь».



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