«Копенгаген» — «Трабзонспор»: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф квалификации ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Копенгаген» — «Трабзонспор».

Ставка: «Копенгаген» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.62.

«Копенгаген» своей игрой чем-то напоминает сборную Дании — приятная глазу команда. Играет коллектив в современный футбол, с прессингом, разнообразно атакующий.

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«Трабзонспор» — одна из немногих организованных команд в турецком чемпионате, которая в прошлом сезоне неожиданно для многих стала чемпионом. Причём пропустила голов меньше, чем сыграла игр.



Мне кажется, что в первой игре не будет риска. «Трабзонспор» попытается сыграть надёжно. Будут атаки, будут возможности отличиться, но вряд ли стоит ждать много забитых мячей. Поэтому выбираю такую ставку — «Копенгаген» не проиграет при тотале матча меньше 3.5 мяча».

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