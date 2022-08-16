«Рубин» — «Кубань»: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

«Рубин» разгромил «Кубань» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023. Игра состоялась на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани.

Слуцкий высказался о разгромной победе «Рубина» над «Кубанью».

Итоговый счёт — 3:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого. На матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

На 34-й минуте Джоэль Фамейе вывел хозяев вперёд. Через четыре минуты Александр Зотов удвоил преимущество «Рубина».

Ещё один мяч казанцы забили на исходе часа игры. Виталий Лисакович реализовал пенальти. В оставшееся время зрители голов не увидели.



Казанский «Рубин» благодаря этой победе поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги с восемью очками. «Кубань» располагается на девятой строчке, имея в активе семь баллов. Лидером остаётся «КАМАЗ», у которого 13 очков.

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