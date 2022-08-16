Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — ПСВ: смотреть онлайн 1-й матч ЛЧ, прямой эфир, бесплатная трансляция

«Рейнджерс» — ПСВ: смотреть онлайн 1-й матч ЛЧ, прямой эфир, бесплатная трансляция
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «ПСВ Эйндховен».

Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».

Игра пройдёт в Глазго на стадионе «Айброкс». Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.

Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также встречу покажет канал «Матч! Футбол 3».

Это будет первая очная встреча команд за 11 лет. «Рейнджерс» и ПСВ пересеклись в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2010/2011. В Нидерландах соперники обошлись без забитых мячей, а в Шотландии благодаря точному удару Джермейна Ленса ПСВ добыл победу и прошёл в четвертьфинал.

На этот раз букмекеры отдают небольшое предпочтение «Рейнджерс». Заключить пари на хозяев поля предлагается с коэффициентом 2.68. Успех ПСВ доступен за 2.83, а ничья — за 3.44.

Аналитики склоняются к высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 гола — за 2.00. Гол в первые 15 минут доступен за 3.30.

Агент Марио Фернандеса: говорить о будущем можно будет в сентябре.

Спортивный директор «ПСЖ» разрешил конфликт Мбаппе и Неймара.

Хвича Кварацхелия одной фразой оценил дебют за «Наполи» в Серии А.

Гендиректор «Рубина»: какие у меня могут быть претензии к Слуцкому?

Федотов отказался пожать руку судье Кукуяну после поражения от «Зенита».

Худший старт за 16 лет и закрытие на базе. Что творится в «Локомотиве».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022