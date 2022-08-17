«Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на игру отбора ЛЧ 17 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Маккаби» (Хайфа) — «Црвена Звезда» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Црвена Звезда» дважды выиграла на предыдущей стадии — и дома, и в гостях, обыграв «Пюник», причем оба раза всухую (5:0 и 2:0).

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«Маккаби» со второго квалификационного раунда одержал две победы в четырёх матчах. Прошли греческий «Олимпиакос» и кипрский «Аполлон». Причем в последнем матче «Маккаби» проиграл 0:2, но до этого дома победил 4:0.



Мне кажется, с «Црвеной Звездой» будет максимально сложно израильскому клубу. Звёзд с неба «Маккаби» не хватает. «Црвена Звезда», откровенно говоря, тоже, но у сербского клуба очень хороший подбор игроков. Многие футболисты играют друг с другом уже не первый год.

Плюс у белградцев в составе есть футболисты, которых мы хорошо знаем. Канга в полном порядке, есть Павков, Катаи, в воротах опытный Милан Борян. Шансы очень неплохие у сербов. Для этого надо аккуратно, плотно и жёстко сыграть, как умеет «Црвена Звезда». А взломать её оборону будет сложно, это всё же не кипрский «Аполлон».



Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.65. Я бы, может, даже сыграл «Црвена Звезда» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за вполне сносный коэффициент», — сказал Генич.



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