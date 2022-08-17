Букмекеры назвали фаворита МЧМ-2022 по хоккею перед стартом плей-офф

17 и 18 августа в Эдмонтоне (Канада) пройдут четвертьфинальные матчи в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Борьбу за трофей продолжают восемь команд.

Как МЧМ-2022 без России превратился в позор.

Явным фаворитом считается сборная Канады. Ставки на «кленовых листьев» принимаются с коэффициентом 1.77.

Также в тройку претендентов входят команды США и Финляндии. Поставить на каждую из этих сборных предлагается за 5.00.

Ниже оцениваются шансы сборных Швеции (7.00) и Чехии (15.00). Аутсайдерами считаются команды Германии, Швейцарии (по 75.00) и Латвии (150.00).

Полуфинальные встречи МЧМ-2022 состоятся 19–20 августа, матч за третье место и финал запланированы в ночь с 20 на 21 августа мск. Сборная России пропускает турнир по решению ИИХФ.

Все четвертьфинальные пары МЧМ-2022.

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