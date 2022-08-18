«Фиорентина» — «Твенте»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

18 августа в Италии пройдёт первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте». Начало игры — в 22:00 мск.
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на еврокубки.
Встреча состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Главный судья матча — Даниэль Стефански из Польши.
Эксперты уверены в победе «Фиорентины»: поставить на итальянский клуб можно с коэффициентом 1.55. Успех голландцев доступен за 5.78. Ставки на ничью принимаются за 4.34.
Букмекеры ждут от матча во Флоренции большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.
Гол итальянского клуба идёт с коэффициентом 1.11. Если забьёт «Твенте», сыграет коэффициент 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
Победа «Фиорентины» всухую оценена в 2.75. Если «Твенте» выиграет и не пропустит, зайдёт коэффициент 12.0.
Почему «Фиорентину» ждут проблемы в матче с «Твенте».
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