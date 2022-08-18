Эксперты назвали шансы Черчесова вывести «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы

18 августа в Венгрии пройдёт первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Почему мудрый Черчесов выведет «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы.
Игра состоится на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. «Ференцварош» возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Команда российского специалиста считается явным фаворитом матча: поставить на победу «Ференцвароша» предлагают с коэффициентом 1.44. Успех «Шэмрок Роверс» идёт за 7.55. Поставить на ничью можно за 4.60.
Аналитики рассчитывают на результативный футбол: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.89.
На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.11, а гол «Шэмрок Роверс» оценивается в 1.75. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.04.
Проход «Ференцвароша» в групповую стадию Лиги Европы доступен за 1.29, итоговый успех «Шэмрок Роверс» оценён в 3.80.
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