«Спартак» — «Амур»: букмекеры назвали фаворита матча в Москве

18 августа пройдёт товарищеский матч «Спартак» — «Амур». Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск.

Кожевников назвал финских хоккеистов подлецами.

Игра состоится на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Команды продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.

Эксперты считают красно-белых фаворитом. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Амура» по итогам 60 минут доступен за 2.95. На ничью после трёх периодов дают 4.33.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Гол на первой минуте встречи идёт за 12.50.

Победа «Спартака» с разницей в две и более шайбы доступна за 2.70. Если «Спартак» одержит волевую победу, зайдёт коэффициент 5.00.

Как МЧМ-2022 без России превратился в позор.

Уэйну Гретцки предъявлен иск на $ 10 млн из-за жевательной резинки.



В США требуют посадить Александра Овечкина в тюрьму.



«Куньлунь» заключил контракт с бывшим защитником «Колорадо».



Вайсфельд: у «Ак Барса» под потолком уже нет денег на Ковальчука.



Журналист из Финляндии: по России на МЧМ-2022 никто не скучает.