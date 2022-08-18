«Спартак» — «Амур»: букмекеры назвали фаворита матча в Москве

18 августа пройдёт товарищеский матч «Спартак» — «Амур». Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск.
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Игра состоится на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Команды продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.
Эксперты считают красно-белых фаворитом. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Амура» по итогам 60 минут доступен за 2.95. На ничью после трёх периодов дают 4.33.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Гол на первой минуте встречи идёт за 12.50.
Победа «Спартака» с разницей в две и более шайбы доступна за 2.70. Если «Спартак» одержит волевую победу, зайдёт коэффициент 5.00.
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