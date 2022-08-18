«Маккаби» — «Црвена Звезда»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Израильский «Маккаби» обыграл «Црвену Звезду» из Сербии в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер».
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Итоговый счёт — 3:2 в пользу хозяев. На матче работала испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.
На 18-й минуте нападающий «Маккаби» Францди Пьерро открыл счёт. На исходе получаса игры с передачи Александара Катаи полузащитник «Црвены Звезды» Александар Пешич провёл ответный мяч.
На 39-й минуте после паса ганского нападающего Османа Букари хавбек Гелор Канга забил второй гол «Црвены Звезды». В дебюте второго тайма форвард израильтян Пьерро сравнял счёт, а на 61-й минуте полузащитник Тьяронн Чери обеспечил команде из Хайфы победу.
Ответная игра пройдёт 23 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало — в 22:00 мск.
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