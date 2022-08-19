Тейлор Фритц — Андрей Рублёв: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Рублёв впервые с 2020 года покинет топ-10 мирового рейтинга.

В третьем раунде шестой сеяный Рублёв потерпел поражение от 11-й ракетки соревнований американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Позже Андрей проиграл второй матч за день.



Рублёв 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника. Фритц подал 13 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.



Теперь Рублёв в личном противостоянии в официальных матчах уступает Фритцу – 2-4.



За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Фритц сыграет с другим россиянином — Даниилом Медведевым. Тот накануне оказался сильнее Дениса Шаповалова.

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