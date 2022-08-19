«Крылья Советов» — «Факел»: ставка Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел» в 6-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.



«Крыльям Советов» много комплиментов было сделано в прошлом сезоне, стартовый тур ярко провели. Но бесследно потеря лидеров команды не проходит.

Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья» — «Факел».

Есть игровые сложности, в атаке уже не так эффективны самарцы. И результата нет. Не побеждали с первого тура, хотя по содержанию неплохие встречи были и после «Оренбурга».



«Факел» поспешили расхвалить. На эмоциях несколько матчей команда выдала, но сейчас будет всё труднее. Состав всё-таки довольно слабенький для Премьер-Лиги. Не думаю, что есть средства на серьёзное усиление, нужно изыскивать внутренние резервы, тактически готовить команду. В принципе, пока безнадёги у воронежцев я не вижу. Они борются в каждом матче.



Здесь встречаются две изголодавшиеся по победам команды. Уверен, что и те и другие постараются найти счастье в атаке. Самара дома, конечно же, от себя будет играть, «Факел» постарается остро отвечать. Поэтому жду верховой игры — тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.



Где покажут матч «Крылья» — «Факел».

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