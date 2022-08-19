«Боруссия М» — «Герта»: прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Герта».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.90.

Даниэль Фарке ярко дебютировал в Бундеслиге – «жеребята» забили пять мячей за два матча, однако три пропущенных гола не позволили разделить с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд первую строчку.

Владимир Гранат дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Винить в этом стоит «Шальке», который подарил драматичную развязку и сравнял счёт с пенальти на последней минуте. Впрочем, четыре очка из шести возможных — более чем нормальный результат.



«Герту» тоже возглавил хорошо знакомый российским любителям футбола специалист. Сандро Шварц довёл «Динамо» до финала Кубка России и третьего места в РПЛ, хотя весенняя часть сезона бело-голубым определённо не удалась.

Пока в активе у команды из Берлина только одно очко, добытое в матче с «Айнтрахтом». Гордиться особенно нечем, ведь клуб из Франкфурта на старте сезона получил плотный график из-за Суперкубка Европы. Таким шансом на своём стадионе нужно было пользоваться, но «Герта» на старте сезона пока не впечатляет.

Неудивительно, что на победу «Боруссии», показывающую более яркую игру, дают коэффициент 1.55. Пожалуй, можно даже поднять коэффициент и докупить фору. «Боруссия» имеет преимущество по составу, лучше начала сезон, да ещё и родные трибуны помогут.

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