«Динамо» — «Спартак»: когда играют, время начала матча РПЛ, кто фаворит

20 августа в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 17:30 мск.
«Спартак» проведёт серьёзные перестановки в руководстве.
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». «Спартак» набрал 13 очков в пяти турах РПЛ и занимает первое место, у «Динамо» девять баллов и шестая строчка.
Эксперты отдают минимальное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63, а успех «Спартака» оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.66.
Аналитики склоняются к тому, что московское дерби «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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