«Химки» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Локомотив».
Прогноз с коэффициентом 5.60 на матч «Химки» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Химки» под руководством Николая Писарева будут принимать «Локомотив». «Локомотив» сейчас чихвостят и критикуют все кому не лень. Есть за что. После пяти туров «Локо» только 13-й в таблице с тремя очками. И те были набраны благодаря трём ничьим. Плюс у «Локомотива» ещё два болезненных поражения — от «Зенита» 0:5 и от «Краснодара» — 0:3. «Химки» проиграли первый матч под руководством Писарева «Ахмату» Андрея Талалаева.
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Очень сложный матч для прогноза. Может качнуться в ту или другую сторону. Мы видели, «Химки» могут перестраиваться по ходу игры, как это было с «Ахматом». Когда проигрывали в счёте, то перешли на схему с двумя центральными защитниками.
«Локомотив» же даже без перестроений показывает не лучшую игру в обороне. Мампаси и Едвай играют с ошибками, крайние защитники заигрываются. Опорные полузащитники не всегда успевают страховать. Учитывая, что у «Химок» достаточно быстрая атака, там есть и Мирзов, и Руденко, и Ломовицкий, и Долгов, выходящий на замену, они могут этим воспользоваться. Соответственно, у самого «Локомотива» атака также вполне дееспособная. В случае чего, роль лидера может взять на себя Антон Миранчук.
Я комментировал последний матч между этими командами, когда они играли в Черкизове, тогда «Локомотив» победил — 3:2. Ещё в первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Думаю, и здесь вряд ли футбол будет осторожным. Писарев декларировал, что «Химки» будут играть смело в атаку, тем более дома. «Локомотив» может этим воспользоваться. Да и «Химки» свой шанс получат.
Мой прогноз — обе забьют за 1.70».
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