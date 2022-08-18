«Химки» — «Локомотив». Железнодорожники в зоне вылета — это чересчур

20 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех москвичей оценивается в 2.61. На ничью дают коэффициент 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 20 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (20.08.2022)

«Арена Химки» 20 августа в 15:00 мск будет готова принять матч 6-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом». Команды на старте нового сезона разочаровали своё руководство, которое теперь идёт на кардинальные меры. Если тренер хозяев – Сергей Юран — уже получил своё, то железнодорожникам только предстоит столкнуться с увольнениями. Каким будет результат красно-чёрных с новым наставником, и что предпримет «Локо»? Разбираемся.

Сергей Юран был уволен с поста главного тренера «Химок» после того, как за пять туров набрал семь очков. Не худший результат, но руководство он не устроил. На его место пригласили Николая Писарева. Этот специалист знаком немногим, потому что находился в тени. Он входил в тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным, а также работал с национальным составом по пляжному футболу.

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Сейчас красно-чёрные располагаются на девятой позиции, и эту планку ронять нельзя. В противном случае не избежать волны критики в адрес специалиста. На данном этапе «Химки» дважды выиграли, столько же раз проиграли и одну встречу свели к ничьей. На днях приостановил контракт с клубом Кемаль Адеми, теперь будет играть за «Зандхаузен». Произошло это внезапно и застало врасплох.

В «Локомотиве» дела обстоят ещё хуже, но это не становится причиной для отставки Йозефа Циннбауэра. Команда находится в зоне вылета после пяти сыгранных туров и не знает побед в новом сезоне. Три раза железнодорожники играли вничью и дважды терпели поражение. Ужасает и разница голов – 4:12. Это звонок о наличии больших проблем в обороне, требующих срочного решения.

«Локомотив» будет мотивирован выиграть в шестом матче РПЛ сезона-2022/2023, потому что в противном случае пойдут увольнения. Своих руководящих должностей могут лишиться Цорн и Леонченко. «Химки» для них станут чем-то вроде спасательного круга. Тренерский штаб жёстко относится к подготовке, даже закрыл футболистов на базе, где они проходят тренировочный лагерь.

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Без Сергея Юрана у «Химок» уже есть одно поражение. Отставка главного тренера не изменила настроение внутри клуба, и он в очередной раз проиграл. Писареву потребуется время на раскачку основного состава. Решили поиграть в открытый футбол и получили два мяча уже в первом тайме. Один удалось отыграть во второй половине матча благодаря голу Ломовицкого. В дополнительное время к основному Лантратов пропустил ещё. Итог – 1:3 от «Ахмата».

С приходом нового тренера изменилась расстановка. Если при Юране красно-чёрные играли по схеме 3-4-2-1, то теперь используют 4-4-2. Писарев пытается завладеть преимуществом в центре, куда теперь стягиваются крайние полузащитники. В таком случае открытыми остаются защитники, располагающиеся по флангам. Поэтому образовалась такая брешь в обороне. Потребуется немало времени, чтобы перестроиться.

После двух поражений подряд с общим счётом 0:8 «Локомотив» в предыдущем матче сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Игра получилась не из приятных, потому что судья поставил три пенальти. Два из них в сторону «КС», но попросивший пробить самостоятельно Камано не забил. На первой добавленной минуте к основному времени Миранчук уже сам реализовал 11-метровый и сравнял счёт.

Железнодорожники по-прежнему не могут воспользоваться помощью новичка – Лукаса Фассона. 21-летний защитник травмирован и вернётся не скоро. Не хватает в полузащите Рифата Жемалетдинова – у него травма ахилла. Также есть проблемы со здоровьем у Максима Ненахова, который с большой вероятностью не выйдет на поле.

Между собой клубы играли 14 раз, и в восьми матчах победу одержали железнодорожники. Трижды выигрывали «Химки». Когда команды встречались последний раз, «Локо» выиграл в упорном противостоянии со счётом 3:2. В двух прошлых матчах были серьёзные нарушения, повлёкшие за собой удаления с поля. Также следует обратить внимание на угловые, которых подавалось больше 10,5 штуки в трёх предыдущих играх.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура РПЛ «Химки» — «Локомотив» 20 августа 2022 года

Переобучить такую команду, как «Химки», за короткий срок – задача непосильная даже для тренера сборной. Выбранная схема выглядит неудобной для красно-чёрных, и они не скоро к ней привыкнут. Можно рассчитывать только на индивидуальное мастерство Глушакова. У железнодорожников всё очень строго, готовятся они к 6-му туру самоотверженно. Парней заперли на базе и каждый день тренируют. Вряд ли директора хотят, чтобы полетели головы в случае поражения. Ставим на мотивацию «Локо» за 2.61.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.61.

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